Сегодня в Уфу вернулись настоящие чемпионы. «Игры победителей», в которых принимают участие дети, поборовшие онкологические заболевания. Соревнования накануне завершились в Москве. А сегодня для юных спортсменов прошло торжественное награждение.

7 медалей, из которых 5 золотых - такой улов у башкирской сборной.

«Эту медаль я получил за то, что я бегал, прибежал первым. А вторую медаль по футболу», - рассказывает участник турнира «Игры победителей» Даниил Корниенко.

«Там было много человек и сильные противники. И я рад, что побывал в Москве», - радостно говорит участник турнира «Игры победителей» Байназар Газизов.

Московское путешествие в течение четырёх дней включало в себя целый ряд развлечений. И главное - спортивный праздник. С которого юные атлеты привезли, целую россыпь медалей и незабываемые впечатления.

«Мы рады, что наши детки заняли призовые места, все приехали с медалями, довольные, счастливые. Это незабываемый был праздник, запомнится нам надолго. Очень-очень благодарны фондам «Потерь нет» и «Наши дети». Естественно «Подари жизнь», которой все это организовали, нам очень-очень это понравилось»,- говорит мама Роберта Анна Мухамадеева.

Очки, голы, секунды - основы в большом спорте, в этом турнире не имеют никакого значения. Название говорит само за себя - игры победителей. Эти дети уже одержали свою главную победу в жизни, тяжелейшее заболевание рак, отступило под напором маленьких героев.

«Когда мы раздаем анкеты, мы просим: пожалуйста, их заполняйте, мы будем вас звать в реабилиталиционную программу, в «Игры победителей». Мы изначально говорим что вы, несомненно, победите и мы хотим видеть вас в дальнейшем», - заключила председатель благотворительного фонда «Потерь нет»

Этот турнир является традиционным и служит еще одной мотивацией для тех, кто еще борется с тяжелой болезнью. Как только слово рак сотрется из их медицинской карточки, а вместо него появится заветное - здоров. Они тоже смогут принять участие в играх победителей.

5 июня