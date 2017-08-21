В воскресенье футбольный клуб "Уфа" в рамках 7 турах чемпионата России в гостях встретится с московским "Динамо"

Последний матч чемпионата страны против "Ростова" уфимцы не могут занести себе в актив. Они открыли счет, но затем допустили ряд ошибок, за которые соперник наказал "горожан" четырьмя забитыми мячами - это первое поражение башкирской команды в сезоне. Но уже нужно думать о следующих матчах, тем более две встречи подряд с "Динамо" и махачкалинским "Анжи" пройдут в гостях.





«Конечно, не очень хорошо, но календарь есть календарь, в следующий раз дома сыграем, без разницы. Готовимся к следующему матчу, все в привычном режиме, располагаем довольно приличным временем между играми. До этого работали в довольно плотном режиме, сейчас есть время, чтобы подготовиться. Думаю, все подойдут во всеоружии, надеемся, что больных не будет и будут готовы принять участие в матче. Я думаю "Динамо" представлять не нужно, несмотря на то, что последний год они провели в ФНЛ. Это опытная команда с очень хорошим подбором исполнителей, умеют и любят играть в футбол. Думаю, нас ждет интересный матч, тем более, в гостях. Дома и стены помогают, не всегда, конечно, но почти всегда», - комментирует главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.



Денис Тумасян и Иван Обляков начинают тренироваться в общей группе, поэтому имеют шанс выйти на поле во встрече против "Динамо", которое является одним из самых неудобных соперников для футбольного клуба "Уфа". Четыре раза команды встречались между собой и четыре раза бело-голубые выходили победителями. Высокого мнения об этом клубе и Сергей Семак.



Принципиальным противостояние с "Динамо" будет и для молодежного состава футбольного клуба "Уфа". Дело в том, что столичный коллектив является главным преследователем наших ребят, которые уверенно занимают первое место, одержав 5 побед и один раз сыграв вничью. В грядущей встрече дружине Альберта Лукманова поможет Игорь Дивеев, который последние недели выступал за юношескую сборную России до 19 лет.





«Я съездил в Испанию на сборы со сборной, понравилось, согласен, но результатом недоволен. Могли сыграть лучше последнюю игру, проиграли Леванте 1:0, могли выиграть спокойно даже. А так все хорошо. Я готов играть уже с "Динамо", ничего такого не было, даже отдыха не было. У некоторых 2-3 дня, все это время тренировались - то на поле, то тренажерный зал, готов играть с "Динамо"», - говорит защитник «Уфы-Молодежной» Игорь Дивеев.



Встреча дружины Сергея Семака с "Динамо" состоится завтра, начало в 19:30 по уфимскому времени.



Иван Уральский





18 августа