ВК «Урал» готовится к встрече с «Динамо»

Волейбольный клуб "Урал" готовится к своей встрече. Завтра он попробует довести победную серию до 6 матчей - команда Даниэле Баньоли померяется силами с московским "Динамо", которое является, пожалуй, главным разочарованием этого сезона.

27 октября

Столичный коллектив еще в прошлом сезоне становился вице-чемпионом, но в этом чаще проигрывает, чем побеждает и занимает в турнирной таблице только десятое место. «Урал», напротив, находится на ходу и после двух стартовых неудач 5 туров подряд не знает поражений. Сейчас коллектив Даниэле Баньоли располагается на 4 строчке, но в случае успешного результата может переместиться на третью. Встреча состоится завтра, начало в 18 часов.