«Здесь не было ни полов, ни света, были только стены. Вот этот ринг нам подарили, а первый ринг мы сами варили, делали полы», - говорит Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный тренер РФ Марат Габдрахимов.

«Марат Миниаслямович у нас ответственный, где-то даже строгий. Спуск не дает никому, даже мне иногда приходится краснеть. Награда есть награда, а работа есть работа, все без изменений. Не поменялось ни в какую сторону, все точно также», - рассказывает старший тренер РБ по кикбоксингу Алексей Носков.

22 сентября

Жизнь тренера на 80 % состоит из ежедневной кропотливой работы со своими воспитанниками в спортивном зале. И лишь малая часть это признания заслуг: цветы, медали и поздравления. Однако именно в такие моменты и приходит осознание того, сколько труда было вложено наставником в каждую победу. Герой нашего сюжета - Марат Габдрахимов подготовил 5 чемпионов мира по кикбоксингу и уверен у Уфы еще будут победители в этом виде единоборств.Колонный зал министерства сельского хозяйства, вместо тренировочного костюма, торжественный смокинг. Среди тех, кому в этот день Глава региона Рустэм Хамитов вручает государственные награды и Марат Габдрахимов - Заслуженный тренер России, а теперь и Заслуженный работник физической культуры нашей страны. Награда, как еще одно подтверждение - вклад в башкирский спорт Марата Миниаслямовича невозможно переоценить.За свою долгую карьеру у Марата Габдрахимова было множество наставников, ключевую роль в его жизни сыграли первый тренер Рамиль Утяшев и Владимир Филатов, ну и конечно, родная мама. Выбрать из множества наград самую ценную, задача не из легких. 28 лет назад здесь все выглядело иначе, и буквально создавалось с нуля, руками тренеров и самих спортсменов.Сейчас он и сам уже давно в роли учителя.Клуб "Кэмпо" воспитал пять чемпионов мира, Марат Габдрахимов помнит каждого, и с каждым его связывает своя личная победа. Впереди много идей и планов, одна из основных - открытие нового клуба, но какого - пока держится в секрете. Возможно, что у зала чемпионов "Кэмпо" в будущем появится преемник.