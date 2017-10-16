Во "Дворце спорта" стартовал ветеранский турнир

С первой победы "Салавата Юлаева" в чемпионате России, прошло 10 лет. В сезоне 2007/2008 уфимцы завоевали золотые медали. А сегодня под сводами "Дворца спорта" стартовал ветеранский турнир, посвященный знаменательной дате.

На льду «Дворца спорта», как и десять лет назад, что не фамилия, то звездный игрок прошлого. Андрей Сидякин и Руслан Нуртдинов играли в составе чемпионского «Салавата Юлаева», а сегодня вновь на льду. Легенд башкирского хоккея хватает не только на состав «юлаевцев», но и даже географических соседей. Сергей Гомоляка защищал цвета уфимцев, а сейчас играет за ветеранскую команду челябинского «Трактора». Признается в Уфе чувствует себя как дома, а на вопрос планирует ли выиграть турнир, отвечает:





«Не планируем. Это же турнир такой, повидаться с друзьями, поиграть в удовольствие. Сейчас больше на быстроту, а раньше на технику больше играли, поэтому конечно, сравнить сейчас с нынешним хоккеем тяжело. Поэтому сравнений пока нет», - говорит мастер спорта России международного класса Сергей Гомоляко.



А вот уже на льду «Салават Юлаев». Перед последним перерывом уфимцы проигрывают Екатеринбургскому «Автомобилисту» - 2:3, но Андрей Зюзин, призер молодежных чемпионатов мира и Европы, не унывает. Сейчас рассуждает уже как тренер, и знает за счёт чего можно отыграться.





«Здесь не столько надо бегать в этом возрасте, сколько надо работать головой, играть позиционно. Беготня никому не нужна. Я думаю, что будет хорошо, мы найдем какой-нибудь вариант, наш нападающий открылся и мы отдали хорошую передачу, чтобы он убежал, и естественно броски с синей линии, мы очень мало бросаем», - комментирует воспитанник ХК «Салават Юлаев» Андрей Зюзин.



Правда, отыграться не получилось, «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счётом 2:5. Но главное в этом турнире, не победа, а возможность вновь ощутить те щемящие душу эмоции и прочувствовать тот адреналин, который испытываешь в профессиональном хоккее. Ностальгия охватывает не только хоккеистов, но и главных болельщиков жизни спортсменов.





«Все эмоции вернулись назад, как много-много лет назад. Конечно можно сравнить, вообще хоккей такая игра, которая вызывает море эмоций и мы по ним очень соскучились», - рассказывает супруга Владислава Озолина Татьяна Озолина.



«Автомоболист», «Трактор», ну и конечно, принципиальный соперник хозяев турнира - казанский «Ак Барс», предугадать, кто поднимет над головой победную чашу не так-то просто.





«Каждая команда хочет победить, я думаю. Сказать и сделать ставку, на кого-то, что они будут лучше и сильнее, невозможно предсказать. Надеюсь, что наши ветераны, будут выглядеть также, как и 10 лет назад "Салават Юлаев" брал кубок чемпионский», - заявил президент Объединенной федерации хоккея РБ Вадим Кашапов.



После первого игрового дня, лидируют две команды - «Автомобилист» и «Ак Барс», которые в стартовых встречах одержали победы. Но уже завтра соревнования продолжаться, уфимский «Салават Юлаев» сыграет с казанцами. А победитель определится в это воскресенье.

20 октября