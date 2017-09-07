Во Всероссийских юношеских играх боевых искусств на счету спортсменов из Башкортостана уже ряд наград

В Анапе полным ходом идут десятые открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств, на которых по традиции широко представлена делегация из Башкортостана. На счету наших ребят уже медали различного достоинства в нескольких дисциплинах.





«Все идет неплохо, завершились 5 видов программ, на данный момент имеем 7 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград. Достойно выступили представители рукопашного боя, восточных единоборств вьет во дао, сито-рю, тайского бокса, грэпплинга, киокусинкай. Также в данный момент идут соревнования по самбо, ушу и кикбоксингу», - говорит вице-президент Российского филиала союза боевых искусств по РБ, депутат Горсовета Уфы Александр Соснин.



Всего на играх представлен 21 вид спорта, разыгрываются 700 комплектов медалей. На юг страны съехались более 5 тысяч спортсменов практически со всех регионов России. Состязания только набирают обороты, но в активе Башкортостана уже ряд наград.

8 сентября