Волейбольный клуб "Урал" продолжает радовать своих болельщиков

В эти выходные уфимцы принимали на своей площадке "Динамо" из Ленинградской области. За ходом встречи наблюдала и наша съемочная группа.

Динамовцам в этом сезоне откровенно не везёт. Команда проиграла пять стартовых матчей и в трех из них играла на тай-брейке.



В Уфе привычный сценарий динамовцев пошёл с первой партии. Башкирский клуб выиграл сет. Но затем уступил в двух следующих. Неужели Команда из Ленинградской области прервёт безвыигрышную серию, да ещё и в гостях? Даже у бывалых болельщиков подобные мысли всплыли походу четвёртой партии, проиграв, которую «Урал» потерпел бы поражение и в матче.





«Я думаю, что эмоциональная получилась игра. Первые две партии играли эмоционально, потом уже подсели наверно, эмоции переполняли. Не знаю, может это у меня, хотя я спрашивал у ребят, у них тоже, не знаю почему сил не осталось. Я думаю мы проявили характер», - говорит доигровщик ВК «Урал» Егор Феоктистов.



Но уфимцы смогли собраться и довести сет до победы. А дальше все решалось на тай-брейке, где многое зависит от удачи, и колесо фортуны в этот день явно благоволило «Уралу».



Я не хотел бы комментировать, честно говоря, сегодняшнюю игру. Просто мы проиграли, хозяин оказался удачлив. Трудно сказать, соперник наверно просто сильней оказывается в пятых партиях, чем мы», - рассказывает главный тренер ВК «Динамо-ЛО» Олег Согри.



Но у главного тренера уфимского клуба, несмотря на победу команды, к своим игрокам остались вопросы.





«Мы играли не хорошо вторую партию, а вот третью мы начали хорошо. Но потом все усилия кинули коту под хвост, отдав легкие мячи сопернику. И они естественно воспользовались нашими глупыми ошибками. Это была битва двух хороших команд, и видно было что игроки играют с полной отдачей, как говорится сердцем», - комментирует главный тренер ВК «Урал» Даниэле Баньоли.



После победы над «Динамо», «Урал» поднялся на 4 место в таблице Суперлиги. Следующую встречу башкирский клуб проведёт 13 октября в рамках Кубка России против Красноярского "Енисея".

9 октября