Волейбольный клуб «Урал» провел официальное закрытие сезона

Встреча с болельщиками по традиции прошла в непринужденной обстановке.





Регулярный сезон ВК «Урал» завершил на седьмом месте, а в плей-офф не смог пробиться в финал шести. Несмотря, на это встретиться с волейболистами собрался почти полный зал болельщиков. В этом году это уже третье подобное мероприятие. В рамках небольшого праздника состоялся показательный матч, а также конкурсы, розыгрыш призов и традиционное фотографирование. Болельщики, которые на протяжении многих сезонов посещают все домашние игры любимой команды, остались в восторге.

«Очень интересно, особенно конец сезона, знаем, что многие уйдут, на следующий год другой состав будет. Тут и прощание, и слово спасибо можно сказать ребятам и просто вместе поиграть еще. Я их всех люблю кого-то меньше, кого-то больше, но всю команду люблю», - говорит болельщица ВК «Урал» Татьяна Горностаева.

Сейчас «Урал» уходит на заслуженный отдых, пока неизвестно кто останется в команде, в том числе и будет ли возглавлять уфимский коллектив в следующем сезоне Борис Гребенников, так как действующий скоро истекает. Тренировки у волейболистов возобновятся летом, тогда же будет сформирован состав команды.

28 апреля