Волейбольный клуб "Урал" вновь добивается победы на своей площадке

В эти выходные уфимцы принимали "Югру-Самотлор" из Нижневартовска. Башкирский коллектив убедительно одержал викторию в трех сетах.

Начало встречи для "Урала" началось не лучшим образом. Уфимцы позволили Югре-Самотлору найти свою игру, и отпустили гостей на несколько мячей, но уже после первого технического перерыва башкирские волейболисты напомнили кто на паркете хозяин.



В конце сета подопечные Даниэле Баньоли вели 23:19, но растеряли преимущество позволив гостям догнать себя. Правда на большее "Югру" не хватило, первая партия осталась за "Уралом" -25:23.



Второй и третий сет также прошел по сценарию уфимцев. "Урал" играл в кошки мышки с соперником, сначала создавая задел в счете, а потом позволяя подобраться близко. Но мышеловка захлопывалась в решающий момент. Башкирский клуб дожимал "Югру-Самотлору" в концовке каждой партии, и как итог уверенные 3:0.





«В первой партии у нас были трудности в защите, команда соперников хорошо играла. Давайте вспомним мы в первом сете выиграли с разницей всего в два очка, так что игра могла пойти по-другому. У нас хорошо получалось подавать сегодня, это был наш козырь, мы выбили соперника из приема и у нас хорошо работал блок», - комментирует главный тренер ВК «Урал» Даниэле Баньоли.



Одним из творцов победы и самым результативным игроком встречи стал белорусский диагональный «Урала» Родион Мискевич, у него на счету 15 очков. Как отмечает, сам волейболист с каждым матчем команда прибавляет в игре, и уже становится единым коллективом, способным биться за самые высокие места.





«Мы сыграли командой, очень хорошие взаимодействия были, наладили с пасующими взаимодействия и видно что уже получается командная игра, не то что было до этого каждый сам по себе играет. Сейчас есть общий механизм, но до идеал конечно далеко», - говорит диагональный ВК «Урал» Родион Мискевич.



После 5 игр, уфимский "Урал" идет в верхней части турнирной таблицы, занимая 6 место с 8 очками в активе. Уже в следующую субботу башкирский клуб вновь сыграет дома, где на своей площадке примет аутсайдера чемпионата "Динамо" из Ленинградской области.

2 октября