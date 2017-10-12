«Вся Уфа» покажет прямую трансляцию игры «Уфы» и «Локомотива»

Перерыв на игры сборных позади и чемпионат России по футболу возвращается, молодежное первенство также не станет исключением. 15 октября наш телеканал в прямом эфире предложит вам футбольную трансляцию - юные уфимцы на домашнем поле постараются пробиться в лидирующую тройку. В соперниках столичный "Локомотив".

Прямая трансляция начнется в воскресенье в 10.55. Дружина Альберта Лукманова хоть и находится выше "Локомотива", но в своей истории никогда не побеждала эту команду - 5 поражений и 1 ничья. "Горожане" выступают выше всяких ожиданий и занимают 5 место. Успехи молодежного состава "Уфы" не могли ускользнуть от взора Сергея Богдановича Семака.



Тех, кто не сможет попасть на стадион "Нефтяник", приглашаем к экранам столичного телевидения. Итак, "Вся Уфа" воскресенье, начало прямой трансляции в 10:55.





13 октября