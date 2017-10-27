«Вся Уфа» покажет прямую трансляцию встречи молодежных составов «Уфы» и «Рубина»

Чемпионат России по футболу готовится достичь экватора - пятнадцатым туром завершится первый круг, в его рамках 30 октября в 19 часов состоится башкиро-татарское дерби с казанским "Рубином". Также на газон стадиона "Нефтяник" выйдут молодежные составы команд, прямую трансляцию этого поединка можно будет увидеть на кнопке "Вся Уфа". Это будет уже третий матч, показанный нашим телеканалом в плотном сотрудничестве с футбольным клубом "Уфа". Прошлая домашняя игра завершилась викторией над московским "Локомотивом". Верим, что и в этот раз удача не отвернется от наших футболистов, которых от первого места отделяет всего 4 турнирных балла.





«У нас все в рабочем режиме. Честно, интересно, конечно, приятно находиться впереди, но мы на это не смотрим. Мы готовимся к каждому матчу, стараемся прибавлять, стараемся расти и показывать какой-то зрелищный футбол», - говорит главный тренер команды "Уфа-Молодежная" Альберт Лукманов.



Прямая трансляция молодежных составов "Уфы" и "Рубина" начнется на телеканале "Вся Уфа" 30 октября в 12 часов 55 минут. Надеемся в удачное окончание первого круга, который уже стал лучшим в истории молодежки.





27 октября