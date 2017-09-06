«Вся Уфа» покажет встречу команд лидирующей группы молодежного первенства России - "Уфа" и "Краснодар"

Через несколько дней, благодаря соглашению футбольного клуба "Уфа" и телеканала "Матч ТВ" в нашем эфире появятся футбольные трансляции. Речь идет о тех случаях, когда матчи уровня Премьер-лиги с участием ФК "Уфа" совпадают со встречами хоккейного клуба "Салават Юлаев". Кроме того на кнопке "Вся Уфа" вы увидите поединки молодежки. В ближайшее воскресенье в 12 часов мы покажем встречу команд лидирующей группы молодежного первенства России - "Уфа" и "Краснодар".

После восьми сыгранных туров уфимская молодежка располагается на втором месте в турнирной таблице, а южане, имеющие одну из самых сильных футбольных академий в стране, идут пятыми. Разделяют команды всего два очка, не стоит забывать, что пять последних очных встреч остались за Краснодаром, так что зрители вправе ожидать напряженной борьбы.





«Дело в том, что в прошлом году немного удача была не на нашей стороне. А сейчас все факторы сложились и ребята уже злятся, что не на первом. На самом деле это здорово. Любой футболист вам скажет, что когда на вашу игру смотрят, это придает дополнительной энергии. И я думаю, что мы этого заслужили», - говорит полузащитник «Уфа-Молодежная» Радмир Зарипов.



Нахождение дружины Альберта Лукманова на первых позициях для многих стало приятной неожиданностью. По итогам прошлого сезона команда была предпоследней, одержав всего 4 победы. В новом сезоне такое количество викторий в активе нашего молодежного состава было после первых четырех туров. Впервые в прямом эфире столичного телевидения болельщики Уфы смогут следить за матчами молодежного состава. 10 сентября мы покажем битву горожан и гостей столицы из Краснодара.





«Для нас эта миссия не только почетная, но и ответственная, футболом живет весь наш телеканал и это не только сегодня, так было и год и два назад. Пусть победит сильнейший, но мы будем болеть за Уфу, однозначно», - комментирует руководитель спортивного вещания МУП ПЦ «Вся Уфа» Лилия Шафикова.



В это воскресенье соперники сойдутся в очном противостоянии на стадионе "Нефтяник" в Уфе. Начало прямой трансляции на нашем телеканале в 12 часов дня по уфимскому времени.



Иван Трушков

7 сентября