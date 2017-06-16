Кубок конфедераций FIFA - 2017 стартовал в эти выходные. Лучшие футболисты мира сейчас находятся в России. И пока наша сборная готовится к матчу со сборной Португалией, юные футболисты «Уфы» борются за попадание на республиканское первенство.



Тренер настраивает только на победу. Но усидеть на месте, когда на поле играет твой сын, внук, а в некоторых случаях и дочка, не могут и главные болельщики. Эмоции у родителей юных футболистов не меньше чем у самих спортсменов. Переживают, поддерживают и дают подсказки - настоящий 12 игрок на футбольном поле.



22 команды 2008 года рождения поделены на 4 зоны. Победители и призёры, которого встретятся в финале. Тренеры признаются, что главной задачей выиграть турнир не считают, намного важнее найти оптимальный состав игроков.



На соревнованиях можно встретить и смешанные коллективы - слияние нескольких спортивных школ для таких турниров обычное дело. И даже наличие в команде девочки уже никого не удивляет. Вероника Шумакова наравне с мальчишками и тренируется и играет.



После 3 тура в лидерах идут сразу три команды – «Уфа-2008», «Динамо» и «Алга Спортшкола 17». Но впереди ещё 6 туров, за которые турнирная таблица может поменяться кардинально. Зоны центра, запада и севера уже играют. А вот юг в борьбу вступит только в августе. И самое главное финал первенства республики состоится уже в сентябре - где и определится лучшая команда.

20 июня