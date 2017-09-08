Заслуженная победа ФК «Краснодар»

Накануне в рамках 9 тура чемпионата России по футболу на стадионе "Нефтяник" сошлись две команды, которых именуют "горожанами" - "Уфа" и "Краснодар".

Хоть погода выдалась и не самой футбольной, но немногочисленным пришедшим болельщикам было чем себя развлечь: здесь и фристайл, и танцы, и целый оркестр.



Кроме того, на этом матче определялась победительница конкурса мисс ФК "Уфа". Обладательницей почетного титула, который разыгрывался третий раз в истории, стала Алена Денисова.



Затем начался сам футбол. "Краснодар" с первых минут прибрал инициативу к своим ногам, а дружина Сергея Семака акцентировала внимание на защитных действиях, но при возможности большими силами убегала в контратаку. Одна из таких в концовке первого тайма могла завершиться взятием ворот, но Сильвестру Игбуну не хватило удачи. В начале второй половины игры "Уфа" добавила в атаке, правда, это не помогло взять очки - за 15 минут до истечения основного времени Федор Смолов забил единственный мяч. Уфимцы терпят поражение и доводят безвыигрышную серию до 5 матчей.





«Сейчас уже все, уступать некуда, будем биться, хотя мы должны в каждом матче биться за 3 очка. Думаю, что все будет хорошо», - говорит защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Игорь Шалимов отметил, как непросто его игрокам было действовать против "Уфы".





«Игра была тяжелая, думаю, как и для всех, кто сюда приезжает. "Уфа" обороняется очень организованно, в том числе и количеством, но считаю, что сыграли хорошую игру сегодня. Владели мячом, инициативой», - прокомментировал игру главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов.

Сергей Семак также придерживался мнения о том, что соперник выглядел предпочтительнее и назвал победу "Краснодара" заслуженной.





«Второй тайм начали немного лучше, но пропустили. Затем стали рисковать и у "Краснодара" появились возможности увеличить счет, а у нас стопроцентных моментов не было», - говорит главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.



После этой встречи "Уфа" опустилась на 9 место в турнирной таблице, а следующий матч команда Сергея Семака проведет 18 сентября против "Зенита" - одного из сильнейших коллективов страны.







Иван Уральский

11 сентября