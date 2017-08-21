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Завтра для «Салавата Юлаева» стартует новый сезон КХЛ

Уфимский клуб дома примет Адмирал из Владивостока. В ожидании нового хоккейного сезона готовность стопроцентная. Кассы Уфа-Арены не пустуют. Болельщики спешат приобрести заветные абонементы или билеты, чтобы уже завтра стать участником открытия нового сезона КХЛ в Уфе. Итак, борьба за главный трофей континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина - только начинается.

Уже завтра "Уфа-арена" вновь окунется в привычную атмосферу. В 19.00 "Салават Юлаев" проведет первый матч сезона, соперником уфимцев станет "Адмирал".

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