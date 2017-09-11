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Зрители нашего телеканала в прямом эфире увидели и большой футбол

Столичное телевидение показало матч команд из лидирующей группы молодежного первенства России - «Уфы» и «Краснодара».

В это воскресенье на кнопке "Вся Уфа" каждый мог наблюдать противостояние "Уфы-молодежной" и "Краснодара". Матч команд лидирующей группы - событие всегда ожидаемое в мире футбола. От этого градус ответственности еще выше. Не дать заскучать болельщикам у телевизоров призваны комментаторы. С них в этот день спрос был особенный.

«Видно, что все очень ответственно готовятся к этой трансляции. Так что я думаю, что и комментаторам передается вся эта напряженность, но напряженность такая рабочая. Поэтому я думаю, что все будет отлично», - говорит комментатор МУП ПЦ «Вся Уфа» Эмиль Зиянгиров.

Столбик термометра в этот день завис на отметке в 8 градусов, но болельщики пришли на стадион. Кто-то согревался горячим чаем, а кто-то не жалея сил и голосовых связок скандировал фанатские кричалки. Шумовую поддержку столичные любители футбола обеспечивали с помощью главного фанатского атрибута.

«Барабан этот новый у нас. Старый изжил себя. На этот барабан собирались как раз все лето, все межсезонье, пока «Уфа» не играла», - комментирует болельщик ФК «Уфа» Сергей Смирнов.

Поход на стадион - праздник в любом футбольном городе. Но только в Уфе на трибунах можно встретить таких уникальных болельщиков. Наш корреспондент Тимур Давлетов смог лично в этом убедиться.

На стадионе "Нефтяник" в это воскресное утро развернулась настоящая битва. Команды остро угрожали воротам. После первого тайма наши выигрывали со счетом 1:0. Но вторая половина встречи сложилась менее удачно и «Краснодар» забил два безответных гола. На последних минутах уфимцы устроили навал на ворота соперника, но мяч предательски угодил в штангу. Краснодар увозит из Уфы 3 очка.

«Скорее всего немножко расслабились. Все-таки инициатива была на нашей стороне. Во втором тайме мы стали прижиматься к воротам. Они перехватили инициативу и тем самым счет изменился в их пользу», - комментирует нападающий «Уфы-молодежной» Данила Емельянов.

«Первый тайм у нас не очень хороший получился, но во втором тайме тренер дал установку, что мы должны быть как одна команда, биться до конца. Ну и вот во втором тайме получилось забить два гола», - рассказывает нападающий ФК «Краснодар» Рустам Халназаров.

Этот матч зрители могли наблюдать не только по телевизору. Трансляция велась и на официальном сайте нашего телеканала www.allufa.ru. За бескомпромиссной борьбой следили более чем в десяти странах мира. Больше всего просмотров было в Германии, Крыму, Казахстане, Украине и конечно в России. Следующая прямая трансляция состоится 24 сентября в 13:30. В рамках Российской премьер лиги на поле стадиона «Нефтяник» сойдутся основные составы "Уфы" и тульского "Арсенала".

Иван Трушков



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