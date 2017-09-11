Зрители нашего телеканала в прямом эфире увидели и большой футбол

Столичное телевидение показало матч команд из лидирующей группы молодежного первенства России - «Уфы» и «Краснодара».В это воскресенье на кнопке "Вся Уфа" каждый мог наблюдать противостояние "Уфы-молодежной" и "Краснодара". Матч команд лидирующей группы - событие всегда ожидаемое в мире футбола. От этого градус ответственности еще выше. Не дать заскучать болельщикам у телевизоров призваны комментаторы. С них в этот день спрос был особенный.
«Видно, что все очень ответственно готовятся к этой трансляции. Так что я думаю, что и комментаторам передается вся эта напряженность, но напряженность такая рабочая. Поэтому я думаю, что все будет отлично», - говорит комментатор МУП ПЦ «Вся Уфа» Эмиль Зиянгиров.
«Барабан этот новый у нас. Старый изжил себя. На этот барабан собирались как раз все лето, все межсезонье, пока «Уфа» не играла», - комментирует болельщик ФК «Уфа» Сергей Смирнов.
«Скорее всего немножко расслабились. Все-таки инициатива была на нашей стороне. Во втором тайме мы стали прижиматься к воротам. Они перехватили инициативу и тем самым счет изменился в их пользу», - комментирует нападающий «Уфы-молодежной» Данила Емельянов.
«Первый тайм у нас не очень хороший получился, но во втором тайме тренер дал установку, что мы должны быть как одна команда, биться до конца. Ну и вот во втором тайме получилось забить два гола», - рассказывает нападающий ФК «Краснодар» Рустам Халназаров.