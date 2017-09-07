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Члены Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" обсудили предложения по стратегии развития страны

Члены Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" обсудили предложения по стратегии развития страны

В заседании в формате видеоконференции принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

 

На заседании обсудили результаты деятельности рабочих групп Высшего совета партии по трём ключевым направлениям: благосостояние и социально-экономическое развитие, реализация внешней политики, государственное и политическое строительство. Итоги работы были представлены в виде аналитических докладов. Каждый из них содержал конкретные предложения, наиболее перспективный региональный опыт. Как отметил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов, ключевые идеи по стратегии развития страны будут запущены наряду с существующими партийными проектами. 

Автор: Рида Нурмухаметова
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