Члены Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" обсудили предложения по стратегии развития страны

В заседании в формате видеоконференции принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

17 октября

На заседании обсудили результаты деятельности рабочих групп Высшего совета партии по трём ключевым направлениям: благосостояние и социально-экономическое развитие, реализация внешней политики, государственное и политическое строительство. Итоги работы были представлены в виде аналитических докладов. Каждый из них содержал конкретные предложения, наиболее перспективный региональный опыт. Как отметил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов, ключевые идеи по стратегии развития страны будут запущены наряду с существующими партийными проектами.