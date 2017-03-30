Рустэм Хамитов представил отчет по итогам работы Правительства за 2016 год

Все социальные обязательства перед гражданами выполнены, бюджет республики исполнен с 10 миллиардным профицитом. Сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов представил Госсобранию-Курултаю отчет об итогах работы правительства в 2016 году.

Доклад Рустэма Хамитова о деятельности правительства в целом носил позитивный характер. Главным достижением прошлого года глава назвал положительную динамику основных макроэкономических показателей, укрепление финансовой устойчивости, выполнение всех социальных обязательств. Рустэм Хамитов обратил внимание на значительную поддержку, которую Башкортостан оказал столице, жители которой составляют четверть населения республики.

«Всего за последние пять лет через Республиканскую адресную инвестиционную программу профинансировано строительство более 250 объектов в городе, выделено свыше 15 миллиардов рублей. Ещё 13,5 миллиардов рублей направлено Уфе через «Дорожный фонд». Только в прошлом году общий объём помощи городу превысил 13 миллиардов рублей, составив 60 % бюджета Уфы», - сказал глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Подробнее об итогах прошлого года депутатам рассказал премьер-министр Рустэм Марданов. Один из приоритетов работы Правительства - повышение инвестиционной активности. По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил почти 362 миллиарда рублей. В последние три года республика демонстрирует рост инвестиций в экономику на фоне общероссийского снижения, отметил премьер-министр.

«В настоящее время перечень содержит 71 проект общей стоимостью свыше 477 миллиардов рублей и созданием порядка 22 тысяч новых рабочих мест. В прошлом году завершилась реализация 4 проектов. Суммарный объем инвестиций по ним составил 9,2 миллиарда рублей. В 2017 году планируется завершить 7 проектов на сумму 62 миллиарда рублей», - говорит премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Финансовый год республика завершила с профицитом в 10 миллиардов рублей. В соответствии с «майскими указами» повышены зарплаты бюджетников. Снизился уровень общей безработицы. Вместе с тем, отметил глава региона, почти 60 % работающих людей получают зарплату ниже 20 тысяч рублей.

«Конечно, это совсем не те цифры. Но одновременно мы знаем, что есть ещё и «серые» зарплаты, и варианты других источников доходов, мягко говоря. Драматизировать не надо. В целом население чувствует себя неплохо. Республика Башкортостан в прошлом году была единственным регионом Российской Федерации, в котором население купило больше автомобилей, чем в 2015 году», - заключил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Одной из самых острых проблем Рустэм Хамитов назвал ухудшение демографической ситуации. Это связано и с миграционным оттоком населения в другие регионы, и со снижением рождаемости. По поручению главы республики правительством разработан план мероприятий по увеличению численности населения. Он будет принят в ближайшее время.

20 апреля