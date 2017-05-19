В Уфу с рабочим визитом приехали представители официальных и деловых кругов Республики Крым

Возглавил делегацию глава региона Сергей Аксёнов. Программа визита насыщенная. Она включает встречу руководителей Башкортостана и Крыма, подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве, посещение крупных предприятий.

Начался визит крымской делегации со встречи в Конгресс-холле. Глава Башкортостан Рустэм Хамитов отметил, что между нашими регионами сложились тесные и близкие отношения. За три года товарооборот вырос почти в три раза. Крым рассматривается как надежный и перспективный партнер. Башкортостан и впредь будет оказывать всестороннюю помощь Белогорскому району, - заверил Рустэм Хамитов.

«За эти три года связи Башкортостана с Республикой Крым вышли на уровень межрегионального сотрудничества, идущего в штатном рабочем режиме, а дружба с Белогорским районом выросла в настоящие побратимские отношения с нашими муниципальным образованиями. Важно, что растёт взаимный товарооборот. По итогам 2015 года он увеличился почти в три раза по сравнению с 2014 годом и достиг 3 млрд. рублей. Пока это относительно небольшой объём, но в целом показывает, в том числе огромный потенциал для развития торгово-экономических связей»,- говорит глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

В ходе встречи стороны подписали двусторонние документы, в том числе Межправительственное соглашение на 2017-2019 годы в области финансового, культурного и инвестиционного взаимодействия. Глава республики Крым поблагодарил Башкортостан и лично Рустэма Хамитова за теплый прием и за помощь крымчакам.

«Знаете, друзья познаются в беде. Когда помощь приходит в тяжелые минуты, она по-другому совсем оценивается. За то отношение, за уважение, за чувство локтя, друзья, всегда вас благодарим. Знайте, что в Крыму у вас друзья, союзники, партнеры надежные, которые настроены на выстраивание конструктивных отношений», - сказал глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксенов отметил, что Уфа для него родной город. Здесь в военном госпитале познакомились его бабушка и дедушка. Мама окончила Уфимский авиационный университет.

«Уфа — очень красивый город. Приземлялись, видели сверху. Во-первых, все освещено, город чистый. Пространство есть для жизни. Улицы достаточно широкие для того, чтобы обеспечить проезд спокойный, комфортный, без пробок. Широкие тротуары. С 6 утра мои коллеги пошли в разведку, посмотрели. Все службы коммунальные работают на самом деле», - рассказывает глава республики Крым Сергей Аксёнов.

В рамках официального визита делегация Республики Крым посетила и завод «Уфимкабель».

Здесь гостям показали полный цикл производства кабельной продукции.

«Уфимкабель» сегодня - одно из крупнейших предприятий России. А началась его деятельность еще в первый год Великой Отечественной. Тогда в республику вынуждено эвакуировали заводы из Москвы, Подольска и Одессы.

Днем Рождения завода считается 21 октября 1941 год. В этот день предприятие выпустило, передало фронту первую партию шнуров и военно-полевого телефонного провода. Сегодня же своей продукцией «Уфимкабель» обеспечивает потребителей Башкортостана, России и стран СНГ.

К слову, экспорт продукции в страны СНГ за последние три - четыре года увеличился практически в два раза. К примеру, в прошлом году эта сумма составила больше миллиарда рублей. За зарубеж уходит 10-15 % продукции. А уже в этом году «Уфимкабель» планирует запустить производство оборудования для космоса.

«Планируется потому что тоже самое оборудование, которое было показано на новом производстве еще нераспакованное в полиэтилене как раз для этого и предназначено. То есть, данный кабель выдерживает большую температуру и он легкий. То есть, для космоса это как раз самый главный показатель: высокая температура и легкость», - заключил главный инженер ООО «Уфимкабель» Максим Аитов.

Прямых поставок в Крым «Уфимкабель» пока не производит. Но как отметили его сотрудники, все еще впереди. И нынешний визит - ещё один шаг на пути к взаимовыгодному сотрудничеству.

Рида Нурмухаметова, Гульнара Ситдикова

19 мая